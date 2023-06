Fünfte Auflage fürs Oldtimerfest in Freienbessingen

Kai Göhring (Made in Freienbessingen) und Harald Thönert (Vorsitzender Geschichtsklub) präsentierten zur vierten Auflage des Festes 2019 ein sehr aufwendig restauriertes Motorfahrrad der Marke „Walter & Co. Möve“, das Ende der 1930er-Jahre in geringer Stückzahl im Möve-Werk in Mühlhausen gebaut wurde.