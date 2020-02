Fünfter Geburtstag nur für die Familie

Zum fünften Mal feiert die gebürtige Sondershäuserin Selina Kulke heute regulär Geburtstag. Diesmal in Köln, wo sie gerade eine Ausbildung absolviert. Dabei ist die Zwanzigjährige aber nicht allein, ihre Eltern fahren für den seltenen Anlass, das der Jubeltag der Geburt ihrer Tochter auch im Kalender auftaucht von der Wipper an den Rhein. Für den Samstagabend ist ein kleines Fest ganz in Familie geplant. „Wir gehen schön essen und sitzen dann einfach noch ein bisschen zusammen“, freut sich das Geburtskind.

Mit Freunden will die junge Frau dann erst eine Woche später eine Party starten. Ihren Geburtstag nachzufeiern, ist Selina Kulke schon gewohnt „Zwischen den Schaltjahren haben wir immer erst am 1. März gefeiert. Vorab zu gratulieren soll ja Unglück bringen“, erzählt sie. In diesem Jahr passen Geburtstag und Kalender wieder einmal zusammen. „Damit bin ich jetzt ja genau genommen fünf Jahre alt. Das finde ich gut, denn dann kann ich mich ja auch endlich mal an Puzzles versuchen, für die ich bisher noch zu jung war“, schmunzelt sie „In der Kategorie ab fünf Jahre gibt es schon ein paar echt schwierige“

Wenn sie das nächste Mal ihren Geburtstag an dem Kalendertag feiern kann, an dem sie auch wirklich geboren wurde, will Selina Kulke ihre dreieinhalbjährige Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe auf jeden Fall schon erfolgreich abgeschlossen haben. Ob die Fete dann wieder in Sondershausen steigt, weiß sie noch nicht. „Ich habe schon Lust, mich ein bisschen in der Welt umzusehen. Mal schauen, wie es im Ausland mit Jobs in meiner Ausbildungsrichtung aussieht.“