Für Bahn-Petition werden im Kyffhäuserkreis noch Unterschriften gebraucht

Roßleben-Wiehe/Kyffhäuserkreis. Mobilitätswende, Klimawandel und Co.: Für die anvisierte Reaktivierung der Unstrutbahn nach Artern gibt es gute Gründe.

Christiane Kaebel von der Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn braucht noch mehr als 1000 Unterschriften von Befürwortern der Reaktivierung der Unstrutbahn für Schienenpersonenverkehr auf der Artern – Roßleben – Naumburg (Sachsen-Anhalt). Bis zum 17. Oktober dieses Jahres müssen mindestens 1500 Unterstützer die Petition digital unterschrieben – also mitgezeichnet haben – oder sich in eine der ausliegenden Listen bei Ärzten, in Rathäusern, in kulturellen Zentren beziehungsweise Einrichtungen eintragen. Kommen genug Unterstützer zusammen, bekommt Kaebel die Möglichkeit, das Anliegen im Thüringer Landtag vorzutragen und zu begründen.

Das ist der Internet-Link der zur Petition führt: https://petitionen.thueringer-landtag.de/petition/schienenpersonennahverkehr-zwischen-artern-und-rossleben-naumburg-reaktivierung-der-unstrutbahn.