Für Massen-Abstriche kauft Kyffhäuserkreis ein Medizin-Mobil

Der Kyffhäuserkreis schafft ein mobiles Abstrichzentrum in einem für medizinische Einsätze ausgerüsteten Anhänger samt dem nötigen Zugfahrzeug an. Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) lässt sich von Sandro Bauer, Mitarbeiter im Katastrophenschutz des Kreises, das Modell anhand von Bildern erklären.

Mit einem Abstrichzentrum auf Rädern rücken Mitarbeiter vom Gesundheitsamt demnächst immer an, wenn an einem Ort in kurzer Zeit viele Menschen auf Corona getestet werden müssen. Mitte Dezember stehe der speziell für medizinische Einsätze entwickelte Anhänger zur Verfügung, war von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zu erfahren. Ein neues Zugfahrzeug für die mobile Teststation sei ebenfalls bestellt und soll in den kommenden Tagen geliefert werden, fügte Sandro Bauer, Koordinator für den Katastrophenschutz im Kyffhäuserkreis, hinzu. Rund 90.000 Euro gibt der Landkreis für beide Fahrzeuge zusammen aus.