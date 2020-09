Fürstliche Harmoniemusik in Sondershausen

Auf fürstliche Harmoniemusik, eine Musizierform aus dem 18. Jahrhundert mit Holzbläsern und Hörnern, können sich die Gäste des zweiten Kammerkonzerts freuen, das am Samstag, 26. September, um 18 Uhr, in der Cruciskirche in Sondershausen zu erleben sein wird. Für diese besonders wohlklingende Bläsermusik komponierten die Klassiker, allen voran Mozart. Zu hören sein wird auch eine Suite aus Peter Tschaikowskys „Nussknacker“ für die aparte Besetzung von neun Bläsern, informiert die Theater Nordhausen Loh-Orchester Sondershausen GmbH.

Das Konzert bekomme seine Exklusivität aber durch die einzigartige Möglichkeit, zwei ganz neue Kompositionen von Preisträgern des Sondershäuser Kompositionswettbewerbs kennenzulernen. Die junge chinesische Komponistin Xiyu He errang 2019 den 2. Preis und kommt mit „Zeichnung“, einem Werk, in dessen Zentrum die Harfe als seltener Gast in der Kammermusik steht, zu Gehör. Der Südkoreaner Dongsun Shin wurde beim diesjährigen Durchgang mit dem 1. Preis ausgezeichnet, seine Kammermusik „Kontrast“ geht vielfältigsten musikalischen Gegensätzen nach.

Coronabedingt ist die Zahl der Plätze begrenzt. Karten für das Kammerkonzert am Samstag, 18 Uhr, in der Cruciskirche in Sondershausen gibt es für 17 Euro, ermäßigt 12 Euro in der Tourist-Information Sondershausen, Telefon: 03632/78 81 11.