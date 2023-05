Fürstliche Jagdlust im Museum

Sondershausen. Anlässlich der Schlössertage zu Pfingsten gibt es im Schlossmuseum Sondershausen Sonderführungen und Vorträge, auch für Kinder.

An den Schlössertagen der Schatzkammer Thüringen beteiligt sich auch wieder das Schlossmuseum Sondershausen. Unter dem Motto „Aufgespürt! Fürstliche Jagdlust und höfisches Vergnügen“ wird es ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm von Freitag bis Sonntag geben, teilt die Stadt Sondershausen mit. Sonderführungen, Vorträge und Konzerte stehen an. Auch am Pfingstmontag hat das Museum für Besucher geöffnet. Die an das Motto der Schlössertage angelehnte Sonderausstellung „Die Kunst der Jagd – Jagd in der Kunst“ kann besichtigt werden. Hier das Programm:

Freitag,15 Uhr: Die Kunst des Jagens. Kuratorenführung in der Sonderausstellung „Die Kunst der Jagd“





Samstag

10.30 Uhr Kinderführung in der naturkundlichen Abteilung

11 Uhr Sonderführung „Die Jagdleidenschaft der Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen“

14 Uhr Vortrag und Restauratorenführung zur Restaurierung der Gemälde in der Sonderausstellung

15 Uhr Jagdmotive in der Bildausstattung des Schlosses nach Ovid

Sonntag

10.30 Uhr Kuratorenführung in der Sonderausstellung „Die Kunst der Jagd“

11 Uhr 3. Thüringer Schlosskonzert zu den Schlössertagen mit dem Duo Claudia Schwarze (Cello), Yuliya Peters (Klavier) mit Werken von Chopin, Blauer Saal (Eintritt 25 Euro, ermäßigt 15 Euro)

13 Uhr Jagdmotive in der Bildausstattung des Schlosses nach Ovid

15 Uhr Kinderführung in der naturkundlichen Abteilung

15:00 Duo „La Vigna“ – Werkstattkonzert mit Barockmusik, Blauer Saal (Eintritt frei)

Treffpunkt für die Führungen ist die Museumskasse. Wenn nicht anders angegeben, gilt für alle Veranstaltungen der Schlössertage der ermäßigte Eintrittspreis von 2 Euro pro Person.