In Bottendorf nehmen Spezialisten der Firma Haguss aus Halle seit Donnerstag an der Unstrutbrücke kurz vor der Kupferhütte eine Fugensanierung vor.

Fugensanierung an Unstrutbrücke in Bottendorf

Bottendorf. Spezialisten aus Halle nehmen sich auch die Brücke der Freundschaft in Roßleben vor

In Bottendorf nehmen Bauleute der Firma Haguss aus Halle seit Donnerstag an der Unstrutbrücke im Bereich der Kupferhütte eine Fugensanierung vor. Die hat das Bauwerk bitter nötig – fünf Zentimeter und mehr klaffen deren Fugen an manchen Stellen bereits auseinander. Viel zu lange sei damit gewartet worden, so die Einschätzung der Spezialisten.

In einem ersten Arbeitsgang hatten sie die schadhaften Fugenfüllungen entfernt und dann am Freitag eine neue Bitumenfüllung eingebracht, der an einigen Stellen in der kommenden Woche sogar noch eine weitere Füllung folgt. Darüber hinaus werden schadhafte Stellen mit Epoxidharz behandelt. Fünf Tage sind für die Reparaturarbeiten vorgesehen. Auch der Zustand der Brücke der Freundschaft in Roßleben wird auf diese Weise wieder aufgebessert. Um angesichts der hochsommerlichen Temperaturen bis zur Mittagshitze fertig zu sein, begann der Arbeitstag der Spezialisten aus Halle bereits um 5 Uhr.

Bis Monatsende sollen laut Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold im Stadtgebiet außerdem Schlaglöcher geschlossen werden, darunter in der Klosterstraße in Donndorf, am Pfaffenrain und in Garnbach.