Die Funkenburg kann als rekonstruierte germanische Siedlung bald wieder besucht werden. An Feste und Schaukämpfe ist vorerst nicht gedacht.

Funkenburg für Besucher wieder geöffnet

Die vom Kreisverband Sömmerda des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) betriebene Funkenburg, ein Freiluftmuseum einer altgermanischen Wehrsiedlung bei Westgreußen im Kyffhäuserkreis, soll ab Montag, dem 27. April, wieder Besuchern offen stehen. Das teilte ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl am Donnerstag mit. Aufmerksam hatte er zuvor die am Vorabend bekanntgegebenen neuen Corona-Bestimmungen der Bundesregierung auf für die ASB-Geschäftsbereiche relevante Passagen geprüft.

Die Funkenburg hätte eigentlich zu Ostern mit der traditionellen großen Eiersuche in die Saison starten sollen. Das musste abgesagt werden. Inwieweit und welche der geplanten oder neue Veranstaltungen in dem Freiluftmuseum nun stattfinden können, müsse abgewartet werden, so Karl – selbst wenn diese nicht unter die Kategorie „Großveranstaltungen“ fallen sollten.