Holznägel und Eichenpfähle werden auf der Funkenburg verbaut

Obwohl die Funkenburg dienstags nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, herrschte gestern auf dem Gelände des archäologischen Freilichtmuseums rege Betriebsamkeit. Vom fröhlichen Kinderlachen bis zum Baggerlärm war hier alles zu hören. Grund für Letztgenannten sind die Arbeiten zur Erneuerung eines etwa 17 Meter langen Abschnitts des Wehrgangs sowie gut 14 Meter der dazugehörigen Palisade. Seit Montag sind Mitarbeiter der Greußener Firma Agro Holzhandel Andreas Groppe damit beschäftigt, die in die Jahre gekommene Holzkonstruktion in die Kur zu nehmen. „Das ist nicht für die Ewigkeit gebaut“, erklärt Elgina Müller, Leiterin der Funkenburg, die in Trägerschaft des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) steht. Irgendwann ginge es eben los, dass bestimmte Sachen erneuert werden müssen.