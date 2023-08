Fußball, Spaß und Pizzaabend bei den Nachwuchskickern des SV Badra

Die F-Junioren haben in der vergangenen Saison um den ersten Platz in der Fair-Play-Liga gespielt. Unser Foto zeigt sie am letzten Spieltag im Juni.

Badra. Der SV Badra möchte in Zukunft alle Kinder- und Jugendaltersklassen besetzen und sucht noch interessierte Nachwuchskicker.

„Die Nachwuchsarbeit ist bei uns ein sehr großes Thema“, sagt Marco Reinhöfer. Er ist stellvertretender Vorsitzender des SV Badra und Trainer der F-Junioren-Fußballer. Aktuell kicken im Verein mehr als 40 Jungen und Mädchen im Alter von 3 bis 10 Jahren. Intensive Nachwuchsarbeit werde hier wieder seit dem Jahr 2017 betrieben, erzählt Reinhöfer.

Ziel des SV Badra ist es, alle Kinder- und Jugendaltersklassen besetzen zu können. Deshalb suche man speziell Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2013 bis 2016. Bestimmte Voraussetzungen müsse man nicht mitbringen. „Nur Interesse am Fußball und sportlicher Betätigung. Den Rest bringen wir als Verein und Trainer mit“, erklärt Reinhöfer. Interessierte Kinder könnten zunächst ein halbes Jahr am „Schnupper-Training“ teilnehmen. Dafür sei eine Vereinszugehörigkeit nicht erforderlich.

Nachwuchsarbeit steht unter dem Motto „Erlebnis statt Ergebnis“

Wer dabeibleiben möchte, könne dann bei den F-Junioren kicken und die Mannschaft verstärken. Auf dem Programm stünden für den Nachwuchs zunächst das Erlernen der fußballerischen Grundkenntnisse, Passspiel, Schusstraining und Fitness. „Aber alles in spielerischer Form“, betont Reinhöfer. Denn die Nachwuchsarbeit beim SV Badra stehe unter dem Motto „Erlebnis statt Ergebnis“. Der Spaß am Fußballspielen stünde im Vordergrund.

Das gelte auch außerhalb des Platzes und Ligabetriebs. So habe Marco Reinhöfer mit seinen F-Junioren im Rahmen einer Weihnachtsfeier schon einmal ein Bundesligaspiel besucht. „Die waren ganz begeistert und es war ein Erlebnis“, so der Trainer. Zeltlager auf dem heimischen Sportplatz in Badra, Trainingslager im Ferienpark Feuerkuppe oder auch mal ein Pizza-Abend sollen bei den Nachwuchskickern für Spaß und einen guten Zusammenhalt sorgen. Und im September solle eine Tanzgruppe gegründet werden, in der die jüngeren Geschwister des Fußballnachwuchses während des Trainings betreut werden. Die Leitung der Tanzgruppe würde die Oma eines Nachwuchskickers übernehmen, erklärte Reinhöfer.

Der SV Badra engagiert sich aber nicht nur sportlich, sondern auch beim kulturellen Leben im Ort. So wolle man wieder eine Halloweenfeier ausrichten. Lange Zeit habe man auch die Kirmes im Ort im Alleingang organisiert. Dies geschehe seit dem vergangenen Jahr zusammen mit anderen Vereinen aus Badra, erklärt Marco Reinhöfer.