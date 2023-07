Gästeführer für Sondershausen gesucht

Sondershausen. Die Sondershäuser Stadtinformation und das Schlossmuseum bieten einen Lehrgang zum Gästeführer an.

Für alle, die sich vorstellen können, Gästeführer zu werden, dem bieten die Stadtinformation und das Schlossmuseum die Möglichkeit, eine Ausbildung bei der Volkshochschule zu absolvieren. Dabei können die Teilnehmer ihre Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten entdecken und Besuchern die Stadt in einem neuen Licht zu zeigen.

In Zusammenarbeit mit der Stadtinformation Sondershausen und dem Schlossmuseum Sondershausen lernen die Teilnehmer alles, was sie wissen müssen, um eine charismatische und kenntnisreiche Stadtführung in Sondershausen und Gästeführungen für das Schlossmuseum zu machen. Vermittelt werden die Praktiken für eine Stadtführung: von der routinierten Planung von Touren bis hin zur Kunst der spannenden Erzählung. Dabei erhält man zudem einen umfassenden Einblick in die Geschichte, Kultur und Geheimnisse Sondershausens und des Schlossmuseums. Start des Kurses ist Freitag, 8. September, in den Räumen der Volkshochschule sowie an den jeweiligen Schauplätzen in Sondershausen.

Informationen bei der Volkshochschule Kyffhäuserkreis, unter Telefon: 03632/74 12 62, E-Mail: vhs-sondershausen@kyffhaeuser.de