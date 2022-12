Foto: Henning Most

Cornelia Dreer, Gisela Hilbrecht und Angelika Neumann (von links) betreuen das Adventsangebot in der Galerie

Galerie in Sondershäuser Hauptstraße zum Weihnachtsmarkt offen

Sondershausen. Mit der Adventsaktion wird der Förderkreis von Schloss und Museum Sondershausen unterstützt.

Von 14 bis 18 Uhr an den Tagen des Weihnachtsmarktes kann die HS24-Galerie in der Hauptstraße kostenfrei besucht werden. Für den Förderkreis Schloss und Museum bieten Cornelia Dreer, Gisela Hilbrecht und Angelika Neumann dort Glühwein und Kinderpunsch an, die Einnahmen kommen den Museum zugute. Mit einem kleinen Quiz ist für Kinder auch etwas dabei.