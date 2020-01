Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Galerie verliert Läden und Café

Leerstand breitete sich zum Jahreswechsel in der Galerie am Schlossberg in Sondershausen aus. Ein weiteres Ladenlokal hat seit dem Silvestertag geschlossen. Auch das Eiscafé im Lichthof gibt es nicht mehr. Tresen, Tische und Stühle wurden hier schon kurz vor Weihnachten, mitten in der Zeit, in der mehr Kunden als sonst im Jahr durch das Einkaufszentrum in der Innenstadt bummeln, für immer weggeräumt. Über den zentralen Platz im Center, hasten nun noch ein paar Menschen zu den Rolltreppen oder zwischen den verbliebenen Läden hin und her. Zuvor hatten sich hier immer wieder auch Leute niedergelassen, die nur für einen Cafébesuch in die Galerie gekommen waren.

Neu eingezogen ist dafür die Filiale eines Billigmarktes. Am frühen Nachmittag hielt sich der Andrang am Donnerstag allerdings in Grenzen. Der neue Mieter schließt die Leerstands-Lücke in der Ladenzeile des Einkaufszentrums, die nach dem Auszug einer Drogeriemarktkette aus der Schlossberg-Galerie Anfang 2019 entstanden war. Das Sortiment ging der Galerie zwar nicht verloren, weil ein konkurrierender Drogist seine Filiale im Obergeschoss wenig später eröffnete. Seitdem allerdings stehen dessen ehemalige Verkaufsräume in der Sondershäuser Hauptstraße unweit des Einkaufszentrums leer. Eine ähnliche Entwicklung droht nach dem Einzug des Gemischtwarenladens in die Galerie. Das Handelsunternehmen betreibt bislang einen Standort in der Hauptstraße, Sondershausens traditioneller Innenstadt-Einkaufsmeile. Bislang hat das Geschäft dort weiter geöffnet, ob es geschlossen werden soll, war gestern bei dem Unternehmen nicht in Erfahrung zu bringen. Wenn am Boulevard noch ein weiterer Laden geschlossen werden sollte, würde sich das Problem der verödenden Innenstadt weiter verschärfen. Bevor Sondershausen zur Einzelhandelswüste wird, sollte wenigstens die Galerie Handel und Wandel im Stadtzentrum neu aufblühen lassen. Das jedenfalls versprachen die damaligen Betreiber von der Leipziger Immobilienverwaltung Curator Rem noch Anfang des vergangenen Jahres in Gesprächen mit Thüringer Allgemeine. Bis Ende 2019 wollten sie die Schlossberggalerie nahezu komplett vermietet haben. Namhafte Einzelhandels-Ketten sollten gewonnen werden, um großzügig geschnittene Ladengeschäfte zu betreiben. Dazu wollte sich die Galeriebesitzer in letzter Konsequenz sogar von Mietern trennen, die nur kleine Lokale nutzen, und freie Verkaufsflächen zusammenlegen. Neue Geschäfte größeren Zuschnitts sind bis Jahresende im Einkaufszentrum nicht entstanden. Dafür stehen zwei weitere kleinere Läden leer und die Fläche vom Café ist ungenutzt, weil die Mieter im Laufe des Jahres ausgezogen sind. Darüber hinaus wurden Kunden verärgert, weil die Betreiber plötzlich von der ersten Minute an Gebühren für die Nutzung des Galerie-Parkhauses verlangten. Zuvor konnte dort eine Stunde lang gratis geparkt werden. Immerhin standen die Parkflächen bei großen Stadtfesten und den Schlossfestspielen auch außerhalb der Geschäftszeiten zur Verfügung. Inzwischen zeichnet ein neuer Betreiber für die Galerie verantwortlich, die Livos-Gruppe aus Berlin. Von dort gibt es bislang trotz telefonischer Gesprächszusagen und Anfragen per E-Mail seit mehreren Tagen keine Äußerungen zur Entwicklung des Einkaufszentrums in Sondershausen.