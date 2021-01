Ganz und gar nicht startklar

Ein leierndes Geräusch. Klack, Klack, Stille. Der Motor denkt nicht daran zu starten. Meinen Gesprächstermin in 40 Kilometer Entfernung kann ich vergessen. Die Autobatterie ist mausetot.

Vielleicht habe ich ja vorgestern beim Abstellen des Autos das Licht brennen lassen. Der Klassiker unter den Batteriekillern. Ein kurzer Kontrollgriff, und ich atme auf. Der Lichtschalter ist aus. Wenigstens muss ich mich jetzt nicht auch noch über mich selbst ärgern.

Oder doch? Habe ich in letzter Zeit erste Warnzeichen übersehen, das erste kraftlose Stottern beim Start ignoriert? In einer langen Beziehung neigt der Mensch bekanntlich dazu, nicht mehr so ganz genau hinzuschauen und hinzuhören. Mein roter Flitzer und ich pflegen eine solche. Acht Jahre lang hat er immer funktioniert. Doch in diesem Moment geht gar nichts mehr.

„Da sind Sie heute nicht die einzige“, tönt es mir am Telefon aus der Werkstatt meines Vertrauens entgegen. Kalte Nächte und alte schwache Akkus passen eben nicht zusammen. Ich gehe auf Nummer sicher, bestelle gleich ein nagelneues Exemplar. Denn laut ADAC sind defekte oder leer gesaugte Batterien die häufigste Pannenursache. Nein, unterwegs soll mir das auf keinen Fall nochmal passieren.

Ich nehme mir vor, dem wichtigen Energiespeicher in Zukunft mehr Beachtung zu schenken. Das Internet ist voll von Pflegetipps: Regelmäßig Spannung prüfen und wenn nötig nachladen, Kontakte und Anschlüsse sauber halten, nach vielen Kurzstrecken mal eine längere Tour fahren. Doch ich befürchte, diesen guten Vorsätzen fürs neue Jahr haben eine ähnlich kurze Haltbarkeit wie all die anderen.