Ganz unter sich heben Narren in Trebra nochmal richtig ab

Lautstark und mit opulenten Bildern auf der Bühne des Saales vom „Mönchstor“ nahmen gut 500 Narren in Trebra endgültig Abschied von der zurückliegenden Saison. Dabei bleiben die Faschingsfreunde aus dem westlichen Kyffhäuserkreis traditionell unter sich und feiern bei wechselnden Gastgebern den tosenden Abgesang auf die fünfte Jahreszeit – ganz ohne das Publikum, das sie bis Aschermittwoch mit reichlich Programm unterhalten hatten.

Zu der Nachfaschingsfete unter Narren hatte dieses Jahr der Tanzsportverein Greußen in sein Trebraer Domizil eingeladen. 15 befreundete Vereine, darunter alle drei Sondershäuser Karnevalsklubs, waren der Einladung gefolgt. Mit ihren besten Beiträgen aus der zurückliegenden Saison sorgten sie für fast vier Stunden Programm, wie es so abwechslungsreich nur die Narren unter sich erleben durften.

Auf der großen Bühne im Mönchshof, auf der Garden mit einem Dutzend und mehr Tänzern regelmäßig raumgreifende Kunststücke zeigen, fühlte sich die gerade erst drei Jahre alte Leila vom Gastgeberverein schon wie zu Hause. Als jüngstes Mariechen zeigte sie den Zuschauern sichere Tanzschritte und schon eine paar gekonnte Figuren. Die Kleine scheint auf dem richtigen Weg zu den akrobatischen Darbietungen, mit denen die älteren Karnevalstänzer, die nach ihr auftraten, das Publikum verblüfften. Da waren Paarpyramiden zu sehen, für die in anderen Faschingstempeln die Deckenhöhe nicht ausreichen würde. In Trebra gab es den Raum und das ebenso fachkundige wie begeisterungsfähige Publikum.

Das ließ sich sogar immer wieder zu tumultartigen Rufen nach Zugaben hinreißen, obwohl die Moderatorinnen von Anfang an ebenso energisch auf die Einhaltung der selbstgewählten Fairness-Regeln pochten, wonach es beim Kreisfasching keine Wiederholungen geben soll. Das blieb auch so mit einer Ausnahme: Beim Auftritt der Biergarde, dem Männerballett aus Großfurra kochte die Stimmung so hoch, dass die Jungs noch einmal Beine und Röckchen fliegen lassen durften. Am Ende tanzten alle sowieso noch einmal einen gemeinsamen Bühnen-Flashmob.