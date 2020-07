Eine Garage brannte in der Nacht zu Freitag in Gundersleben.

Gundersleben. Zu einem Brand auf einem Hof in Gundersleben wurden in der Nacht zu Freitag Feuerwehrleute aus vier Orten gerufen.

Garage brennt in Gundersleben nieder

Gegen 3.15 Uhr brach am Freitagmorgen ein Feuer in einer Garage in der Straße Unter den Linden in Gundersleben aus. Die Feuerwehren Ebeleben, Schernberg, Hohenebra und Thalebra konnten ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus in dem Dreiseitenhof verhindern.

