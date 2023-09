Gartenfest mit Tomatenschau in Artern

Artern. Ein buntes Programm hält der Arterner Kleingartenverein „Kyffhäusergrund“ bereit.

Wenn am 2. September die Hobbygärtner des Kleingartenvereins „Kyffhäusergrund“ in Artern zu ihren Gartenfest zusammenkommen, dann wird Karsten Stiehler mit einer großen Auswahl Tomaten unterschiedlichster Sorten dabei sein. Alle Vorbereitungen für die große Tomatenschau hat der Bendelebener inzwischen getroffen. In Kisten liegen kleine und groß rote, gelbe, grüne, schwarze und sogar geflammte Tomaten bereit, die er am Samstag in Artern präsentieren will. „Mit den anderen Tomatenfreunden wird es sicherlich eine schöne Schau“, freut er sich auf die besondere Attraktion.

Weitere Programmpunkte sind Showaufführungen der Arterner Tanzgruppen, ab 14.30 Uhr Unterhaltung mit dem irischen Musiktalent Ged Mahoney sowie von 19 bis 24 Uhr Party mit DJ Fiedler. Für Spiel und Spaß ist außerdem mit Karussell und Hüpfburg, Armbrustschießen, Kinderschminken, Gartenbahn sowie Technik zum Anfassen mit Feuerwehr und DRK gesorgt. Ab 13 Uhr startet ein Bambinilauf für Kinder, ab 13.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Dazu brennt der Grill und ein Schankwagen erwartet durstige Gäste.