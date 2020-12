Gartenlaube in Flammen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Zu einem Brand kam es am am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr in einer Gartenanlage in Greußen im Kyffhäuserkreis. Die Rettungsleitstelle alarmierte die Freiwilligen Feuerwehren aus Greußen, Grüningen, Wasserthaleben und Clingen wegen einer brennenden Gartenlaube. Der Brand griff auf einen Anbau über.

Das schnelle Handeln der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude. Ob Schäden an dem Hauptgebäude durch die Löscharbeiten entstanden sind lässt sich noch nicht einschätzen.

Ebenso kann zur Zeit zur Brandursache noch keine Aussage getroffen werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen