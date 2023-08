Gastronomen im Kyffhäuserkreis: Schwierige Suche nach Arbeitskräften

Kyffhäuserkreis. Personalmangel ist in der Gastronomie weiter an der Tagesordnung. Der Ausbildungswille im Kyffhäuserkreis ist groß und inzwischen servieren auch schon Roboter

Klagen über Fachkräftemangel ist aus vielen Branchen zu hören. Der Arterner Thomas Kühne, Chef des „Hotel und Restaurant Weinberg“, schließt sich dem Klagelied nur bedingt an. „Eine jährliche Fluktuation zwischen zehn und 20 Prozent ist in dem Bereich normal“, sagt der Vorgesetzte von rund 20 Mitarbeitern. Mit Blick auf sein Fachpersonal sehe er sich momentan gut aufgestellt – Sorgen bereiten ihm eher fehlende Hilfskräfte, wie Küchenhilfen oder Reinigungskräfte, die seinen Hotel- und Gastrobetrieb unterstützen könnten.

Ein digitaler Kellner kostet rund 20.000 Euro

Auf dem Markt sei allerdings in puncto Hilfskräfte kaum ein Angebot da. Manche Betriebe setzen inzwischen auf hochmoderne Technik und künstliche Intelligenz (KI) für Serviceaufgaben im Restaurantbereich wie im Housekeeping. So fahren Gastro-Roboter längst in Erfurter Restaurants umher und bringen Gästen Speisen und Getränke.

Teure Technik als „Personalersatz“ kommt Thomas Kühne selbst aber vorerst nicht ins Haus. „Die Idee ist gut. Der Roboter erspart Mitarbeitern lange Wege. Aber die Getränke müssen erst mal abgefüllt, das Essen zubereitet werden. Das macht keine KI“, begründet der Arterner. Der Einsatz hänge außerdem vom Konzept eines Restaurants, dem Klientel und der Barrierefreiheit auf den Strecken ab, die der „Bot“ bedienen soll.

Hinzu kommen Anschaffungskosten von mehreren Tausend Euro sowie Kosten für Wartung und Reparaturen. Digitale Kellner-Roboter werden für knapp 20.000 Euro angeboten. Auch beim Housekeeping bietet die Robo-Technologie längst Lösungen in Form von autonomen Saug- oder Wischrobotern an. „Die Technik unterstützt die Arbeiten, ersetzt aber nicht den Menschen“, findet Kühne, der seinen Gästen 22 Hotelzimmer und insgesamt 190 Sitzplätze im Gastronomiebereich bietet und Mitarbeiter aus Fleisch und Blut immer noch vorzieht.

Einen Erfolg gibts beim Weinberg-Hotel allerdings auch: Seit 2022 werden wieder zwei künftige Facharbeiter im Servicebereich ausgebildet. Sie verstärken ein Team mit sieben weiteren Servicekräften und vier Köchen.

Für Kühne ist der Azubi-Zuwachs ein Grund zur Freude, denn davor ruhte über vier, fünf Jahre still der See.

Drei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, in der Fachkräfte zuhauf der Gastronomie den Rücken kehrten, hat die personelle Situation in den Häusern der Keiling-Betreibergesellschaft zwar nicht mehr den Stand von vor Corona im Jahr 2019 erreicht. „Aber Dank Robotertechnik und der neuen Auszubildenden können wir wieder normal öffnen“, sagt Gordon Keiling, der in Bad Frankenhausen den „Thüringer Hof“ und das „Cafe P.“ im Panorama-Museum sowie das „Forsthaus Thiemsburg“ am Baumkronenpfad im Hainich, das Gasthaus „Zum Mühlgraben“ in Gräfentonna und die „Fahner Mühle“ in den Fahnerschen Höhen betreibt. Speziell für das Restaurant „Thüringer Hof“ in der Kurstadt heißt das: Endlich wieder Mittagstisch. Der konnte mangels Personal lange Zeit nicht angeboten werden.

Dank Auszubildender und Gastro-Roboter gelingt Betrieb

Doch bis dahin hat Gordon Keiling einiges ausprobiert und teilweise für gescheitert erklärt. Zum Beispiel die aktive Anwerbung von Auszubildenden im Ausland über den Hotel- und Gaststättenverband, für die er extra Wohnhäuser baute. „Wir mussten feststellen, dass es leider Gottes gelebte Praxis ist, dass unsere Auszubildenden von einem Tag auf den nächsten plötzlich verschwinden“, erzählt Keiling vom Auftakt des Anwerbeprogramms vor zwei Jahren in Marokko. Am Ende lag die Verlustquote bei 80 Prozent und niemand kennt heute den Verbleib der einstigen Azubis. „Das ist sehr enttäuschend. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben, um die Leute ins Land zu holen, haben uns um alle Bescheinigungen und die Visa gekümmert, die an die Arbeit und den Wohnort gekoppelt waren und mit einer Kündigung erloschen wären. Dem kamen sie aber zuvor“, ärgert sich Keiling. Von den Vietnamesen, mit denen ähnliche Erfahrungen gemacht wurden, kehren inzwischen viele aus den Großstädten wieder in die Provinz zurück und wollen lieber hier arbeiten.

Seit zwei Wochen beschäftigt die Keiling-Gruppe neue Azubis aus Indien, Indonesien und Aserbaidschan. Gepaart mit Gastro-Robotern in „Mühlgraben“ und „Thiemsburg“ in der Essensauslieferung ist nun aktuell ein Gastronomiebetrieb ohne Abstriche möglich.