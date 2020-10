Geburt des Sohnes ist ein Höhepunkt im Jahr der Einheit

Seit gut 30 Jahren sind Ost- und Westdeutschland wieder vereint. Der 3. Oktober wird seit 1990 als Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Viele Zeitzeugen wissen noch genau, wo sie zum Zeitpunkt des Mauerfalls waren. Die Lokalredaktion spricht mit Menschen aus dem Kyffhäuserkreis über die diesjährige 30-jährige Einheit Deutschlands. Heute: Frank Rudhardt aus Rottleberode.

Das Jahr 1990 ist Frank Rudhardt, Bass-Posaunist im Loh-Orchester Sondershausen, in guter Erinnerung geblieben. Denn es war gleich in mehrfacher Hinsicht ein Jahr mit vielen Höhepunkten – auch ganz persönlicher Natur. „Nicht nur, dass Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist“, beginnt er augenzwinkernd die Aufzählung, „sondern die Geburt meines Sohnes, der Hauskauf und die Anstellung im Theater Nordhausen“ gehören dazu. Insbesondere zu Letztgenanntem hat der 58-Jährige eine ganz besondere Beziehung. In Rottleberode, im Landkreis Mansfeld-Südharz, aufgewachsen und zur Schule gegangen, hat Frank Rudhardt schon in Kindheitstagen „oft und gern“ mit der Familie oder der Schulklasse Aufführungen und Konzerte des Nordhäuser Theaters besucht. Es sei ein Abenteuer und auch eine Ehre zugleich gewesen, später an der Spielstätte arbeiten zu können, in die es ihn als Kind so oft verschlagen hat.

Am Anfang seiner Musikkarriere erlernte Frank Rudhardt allerdings nicht das Posaune spielen sondern zunächst auf der Trompete zu musizieren. An der Musikschule in Sangerhausen nahm er seinen ersten Trompetenunterricht. Nach dem Studium an der Militärmusikschule in Prora, zwischen Binz und Sassnitz, absolvierte er den Armeedienst im Stabsmusikkorps Berlin. Der Zeit im Orchester Heiligenstadt, wo er als stellvertretender Solo-Trompeter tätig war, folgten Tätigkeiten als Musikpädagoge an Musikschulen, unter anderem in Sangerhausen. In diese Zeit fiel auch der Wechsel zum Instrument Posaune, um dies zu erlernen er ein Fernstudium an der Musikhochschule in Weimar aufnahm. 1990 trat er schließlich die Stelle als Bassposaunist im Nordhäuser Theaterensemble beziehungsweise -orchester an.

Auch musikalisch gab es für den Posaunisten 1990 einen sehr bewegenden Moment. Dabei handelte es sich um die Festveranstaltung anlässlich des Tages der Deutschen Einheit im Theater Nordhausen, wo er unter Generalmusikdirektor Kurt Schäfer zum ersten Mal in seinem Leben die Deutsche Nationalhymne mit dem Orchester gespielt hat, „das war sehr ergreifend“. Gleiches gilt für die Aufführung der 9. Sinfonie „Aus der Neuen Welt“, von Antonín Dvorák.

Rudhardt möchte die Zeit in Nordhausen auf keinen Fall missen, gehört sie doch musikalisch zu den besten seines Lebens. Vor allem Kurt Schäfer habe daran großen Anteil gehabt. „Obwohl sich das Orchester nach der Fusion qualitativ verbessert hat. Ich spiele gern hier“, betont Frank Rudhardt.

Alles in allem bezeichnet er das Jahr der Wiedervereinigung als eine euphorische und zukunftsorientierte Zeit. Dankbar ist der Loh-Musiker in diesem Zusammenhang der Bevölkerung und den Politikern in Nordhausen sowie Sondershausen – hier speziell dem ehemaligen Bürgermeister Joachim Kreyer und seinem Mitarbeiterstab –, die sich in der Folge für den Erhalt der Kulturlandschaft in Nordthüringen eingesetzt haben.

Dass es 1989 zur unausweichlichen politischen Wende gekommen ist, sieht er als positiv an. Hier vor allem die Art und Weise, denn zum Glück habe damals niemand zur Waffe gegriffen. Andererseits sei es aus seiner Sicht falsch, alles in der ehemaligen DDR zu verdammen. „Ich hatte hier eine glückliche Kindheit“, gibt er zu bedenken. Einer seiner Wünsche für die Zukunft ist es, der nächsten Generation „die gleiche Chance zu geben, wie wir sie hatten, auch wenn die Wende nicht einfach war“.