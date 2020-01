Geburtshilfe unter neuer Leitung und noch kein Neujahrsbaby

„Auf das Neujahrsbaby warten wir noch“, sagt Stefan Meschkat, seit gestern neuer Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am KMG-Klinikum in Sondershausen. Er tritt die Nachfolge vom bisherigen Chefarzt Bernd-Michael Grauel an, der in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Stefan Meschkat hat im Jahre 2011 in Sondershausen angefangen, war seit 2016 Facharzt und seit 2017 Oberarzt im Klinikum. Mit der letzten Geburt des vergangenen Jahres, am 27. Dezember, gab es 2019 im Sondershäuser Klinikum insgesamt 322 Geburten, davon eine Zwillingsgeburt. Im Vergleich zu 2018 sind es 26 Geburten weniger, damit liege man aber im allgemeinen Trend umliegender Kliniken, erklärt Meschkat. Die Anzahl sei aber in den vergangenen Jahren relativ stabil geblieben. Man rechne in Sondershausen im Jahr mit etwa 320 bis 350 Geburten. Was werdende Eltern an der Geburtsstation in der Kreisstadt so sehr schätzen würden, sei der familiäre Charakter, ist der Chefarzt nach entsprechendem Feedback der Patienten überzeugt. So würde man hier ganz individuell und persönlich auf die Patienten eingehen, was in einer Großklinik vielleicht nicht immer möglich sei. Dazu zählen auch die drei Familienzimmer, die Vätern ermöglichen, vor, während und nach der Geburt ihren Frauen zur Seite stehen. Dieses Angebot werde gut angenommen und soll noch ausgebaut werden. Zum Team des Chefarztes gehören die leitende Oberärztin Ines Rößner, Oberarzt Sebastian Schröder sowie zwei Assistenzärztinnen und eine Fachärztin. Um die Geburtshilfe in Sondershausen noch attraktiver gestalten zu können sowie die Anzahl der Geburten zu stabilisieren beziehungsweise künftig noch zu steigern, gibt es in diesem Jahr einige neue Angebote seitens der Einrichtung. Koordiniert werden diese von Kinderkrankenschwester Anja Selle-Böhme. So sind im Rahmen einer Elternschule über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Kurse geplant. „Der Bedarf dafür ist vorhanden“, weiß der Leiter der Geburtsstation. Bis auf einen Kurs, der unter dem Titel „Wie kann ich meinem Kind im Notfall helfen?“ steht, sind alle Angebote kostenlos, informierte Meschkat. Themen dieses Erste-Hilfe-Kurses sind unter anderem, wie man richtig handelt, wenn sich das Kind verschluckt oder wenn es von einer Mücke gestochen wurde. Die Kursleitung hat dann ein Rettungssanitäter des Klinikums inne. Neben mehreren Infoabenden für werdende Eltern startet zum Beispiel am 12. Februar eine Geschwisterschule. Hier bekommen Kinder und Jugendliche unter fachkundiger Anleitung das nötige Rüstzeug, um die ihre kleinen Geschwister füttern oder auch wickeln zu können. Des Weiteren sollen Säuglingspflegekurse angeboten werden – der erste beginnt am 16. März. Anmelden können sich Interessierte mittwochs und donnerstags, in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr telefonisch unter 03632/67 11 03 oder per Mail an a.selle-boehme@kmg-kliniken.de

Ein Ziel des neuen Leiters der Gynäkologie und Geburtshilfe am Sondershäuser Klinikum sei zudem, die

Inkontinenz- und Beckenbodenchirurgie – ein Steckenpferd der Einrichtung, so Meschkat – mit erweiterten Operationsmethoden auszubauen.