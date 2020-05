Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung – hier eine feierliche Kranzniederlegung der Parteien Die Linke und SPD am Mahnmal der Opfer des Faschismus in der Güntherstraße in Sondershausen im Vorjahr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gedenken am Tag der Befreiung

Anlässlich des 75. Jahrestag der Befreiung werden die Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Die Linke) und Mitglieder der Linken im Kyffhäuserkreis am Freitag, 8. Mai, um 10 Uhr am Mahnmal der Opfer des Faschismus in Sondershausen und anschließend auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof im Rosengarten Kränze niederlegen. Zum stillen Gedenken sind auch Bürger eingeladen. Man bitte, sich an die geltenden Vorschriften zum Infektionsschutz zu halten. Dass der 8. Mai wie in diesem Jahr in Berlin ein Feiertag werden sollte, sei überfällig, so Kersten Steinke.