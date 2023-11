Gedenken an die Pogromnacht

Sondershausen. Am 9. November gibt es auf dem jüdischen Friedhof in Sondershausen eine Gedenkveranstaltung.

Zwei Gedenk-Veranstaltungen für den November kündigt die Stadt Sondershausen an. Zum Gedenken an die nationalsozialistische Verfolgung der Juden und die Pogromnacht wird die Stadt am Donnerstag, 9. November, 2022, um 11 Uhr, auf dem Jüdischen Friedhof in Sondershausen, ein Blumengebinde niederlegen. Am Volkstrauertag, Sonntag, den 12. November, findet die Gedenkveranstaltung um 11 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Sondershausen statt.