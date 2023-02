Gedenken an Greußener Jungs

Greußen. Neue Gedenktafel in Greußen soll am 25. März enthüllt werden.

Eine Gedenkveranstaltung am 25. März wird es ab 16 Uhr anlässlich der Einweihung der neuen Gedenktafel für die 38 Greußener Jungs geben. Diese findet an der Gedenkstätte vor der Gemeinschaftsschule in Greußen statt.

1945/46 waren die Jugendlichen zu unrecht als „Werwölfe“ denunziert und verhaftet worden. 24 von ihnen starben in der Haft. Die 14 Überlebenden kamen erst 1950 aus dem Speziallager Sachsenhausen frei.