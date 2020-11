Gedenken im Sondershäuser Ehrenhain

Zur Ehrung aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft anlässlich des Volkstrauertages legten Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos), Stadtratsvorsitzender Daniel Pößel (Freie Wähler) und der Kommandeur vom Bundeswehrstandort Sondershausen Oberstleutnant Dirk Thiel im Ehrenhain auf dem Hauptfriedhof für die Stadt Sondershausen und die Bundeswehr Kränze nieder und würdigten die Opfer mit einer Schweigeminute.

Militärpfarrer Michael Blaszcyk erinnerte in einer Ansprache an die besondere Verpflichtung aller, gegen jede Art von Krieg und Gewalt in der Welt zu kämpfen. Im stillen Gedenken würdigten die Anwesenden stellvertretend für die Bürger der Stadt und die Soldaten die unzähligen Toten, Kriegs-Gefallenen und Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg. Anschließend legten der Bürgermeister und der Stadtratsvorsitzende noch am Kriegerdenkmal im Ortsteil Stockhausen ein Gebinde nieder.