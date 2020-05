Gedenken des Kreisverbands der Linken am 8. Mai, dem 75. Jahrestag der Befreiung Deutschlands, am Mahnmal auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof im Rosengarten in Sondershausen. Das Gedenken erfolgte aufgrund der Corona-Beschränkungen still und nicht öffentlich.

Gedenken zum 75. Jahrestag der Befreiung in Sondershausen

Der Kreisvorsitzende der Linke, Andreas Blume, gedachte gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten der Linke Kersten Steinke am Sowjetischen Ehrenfriedhof und zuvor am Mahnmal der Opfer des Faschismus in Sondershausen dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai vor 75 Jahren. Kersten Steinke erinnerte an die Richard von Weizsäckers Aufforderung an die Deutschen, den 8. Mai ungeachtet der widersprüchlichen Erfahrungen als Tag der Befreiung zu begreifen. Die Schreckensbilanz des von Nazi-Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs überfordern auch 75 Jahre nach seinem Ende die menschliche Vorstellungskraft. Welche Gefahr aktuell von rassistischem und antisemitischem Ungeist ausgehe, zeigen die Morde des NSU, die Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und die Anschläge von Halle und Hanau mahnte Steinke. Einen Krank legte auch Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (pl) in stillem Gedenken am neuen Glocken-Mahnmal in der Günther-Straße nieder.