Gedenktafel für Wezel-Forscher enthüllt

„Wir ehren heute das Ehepaar Meyer mit der Enthüllung einer Gedenktafel“, sagt Helmut Köhler. Er ist Mitglied der Wezel-Gesellschaft und häufig auch als ehrenamtlicher Kulturbeauftragter der Stadt Sondershausen unterwegs. Gedacht werden sollte am Dienstag mit der Enthüllung den Sondershäusern Karl-Heinz Meyer und seiner Frau Änne, die das Lebenswerk des Dichters und Philosophen Johann Karl Wezel erforschten und in hohem Maße dazu beigetragen haben, dass dieser nicht in Vergessenheit gerät.

So habe der ehemalige Journalist Karl-Heinz Meyer Anfang der 1970er-Jahre nur aufgrund eines Leserbriefs und einer Literaturstelle mit der Recherche begonnen und daraufhin eine fünfteilige Artikelserie über Wezel in der damaligen Tageszeitung „Das Volk“ veröffentlicht. „Er hat ihn aus der Versenkung geholt“, sagt Helmut Köhler. Zur Enthüllung – sie fand als eine der letzten Aktivitäten im Rahmen des Wezel-Jahres 2019 statt – der Gedenktafel kamen gestern viele, die den im Jahre 2000 verstorbenen Karl-Heinz Meyer gut kannten. Dies trifft auch auf Helmut Köhler zu, der sich gern an Gespräche und Treffen mit dem „unermüdlich arbeitenden“ – vor allem wenn es um Johann Karl Wezel ging – erinnert und zur Enthüllung der Ehrentafel einiges davon zum Besten gab.

„Er war schon ein besonderer Typ“, so Köhler mit einem Lächeln aber voller Respekt. Was das Ehepaar Meyer geleistet hat, um den Sondershäuser Dichter Johann Karl Wezel nicht in Vergessenheit geraten zu lassen,wäre schon sagenhaft, fügt Köhler noch an. Im sei es wiederum zu verdanken, so der Sondershäuser Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos), dass die Gedenktafel überhaupt angebracht wurde. Köhler bedankte sich bei den Hauseigentümern, die der Anbringung der Gedenktafel zugestimmt haben. Er sieht eine solche als Schmuck und Zierde an, die das jeweilige Haus hervorheben. In Sondershausen würde es einige davon geben. „Solche Tafeln sind ein Stück unserer Stadtgeschichte“, bringt es Köhler auf den Punkt. Wenn alles klappt, möchte er noch in diesem Jahr eine informative Broschüre auflegen, in der alle aufgeführt sind.