Insgesamt sieben Gullydeckel haben Unbekannte in Sondershausen entfernt. (Symbolbild)

Gefährliche Aktion: Unbekannte entfernen sieben Gullydeckel von Straße in Sondershausen

Sondershausen. Unbekannte haben auf einer Länge von 200 Metern sieben Schachtabdeckungen herausgehoben und teilweise auf der Straße oder dem Gehweg abgelegt.

In den späten Freitagabendstunden entfernten Unbekannte in der Talstraße in Sondershausen die Schachtabdeckungen von sieben Straßeneinläufen. Die auf einer Länge von 200 Metern herausgehobenen Deckel legten der oder die Täter auf dem Gehweg, der Straße und auf einem Stromverteilerkasten ab.

Zu Verletzten oder Beschädigungen an Fahrzeugen kam es laut Polizei glücklicherweise nicht. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Zeugen sollen sich bei der Polizei Sondershausen unter Telefon 03632 6610 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.