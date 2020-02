Die Freiwillige Feuerwehren aus Wasserthaleben und Westgreußen sind zu einem Einsatz in die Bahnhofstraße in Wasserthaleben gerufen worden, wo eine Wand eines leerstehenden Gebäudes teilweise eingestürzt war.

Wasserthaleben. Freiwillige Feuerwehren aus Wasserthaleben und Westgreußen sichern Gelände um beschädigtes Gebäude in Wasserthaleben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefahr wegen einstürzender Hauswand

Ein Fußgänger verständigte die Freiwillige Feuerwehr in Wasserthaleben am Wochenende über den teilweisen Einsturz einer Wand eines seit Jahren leerstehenden Gebäudes in der Bahnhofstraße. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wasserthaleben und Westgreußen trafen nur wenige Minuten nach der Alarmierung mit drei Fahrzeugen und 16 Kameraden vor Ort ein. Noch während der Einschätzung der Lage hätten sich weitere Teile aus der Wand gelöst, erklärte der Ortsbrandmeister von Wasserthaleben und Einsatzleiter Manuel Wölbing.

Da sich das Gebäude an einem Abhang und in unmittelbarer Nähe einer öffentlichen Straße befindet, handelte es sich bei dem Einsatz um Gefahr im Verzug. Aufgrund der Gefahrenlage wurde das Gelände zunächst großräumig abgesperrt und der Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Greußen verständigt, erklärte Wölbing. Da Einsturzgefahr bestünde, wurde entschieden, dass niemand mehr das Gebäude betreten und dieses mit einem Bauzaun gesichert werden soll. „Unser größtes Problem war, am Wochenende eine Firma zu finden, die uns dafür genügend Bauzäune zur Verfügung stellen kann“, so der Einsatzleiter. Schließlich habe man nach einigen Bemühungen aber doch jemanden gefunden und das baufällige Gebäude mit den Bauzäunen vor unzulässigem Betreten sichern können. Die Freiwillige Feuerwehr hätte zwar die technischen Möglichkeit gehabt, den Gebäudeteil soweit abzureißen, dass keine Gefahr mehr davon ausgeht. Da es sich aber um ein Privatgrundstück – der Eigentümer sei laut Manuel Wölbing nicht ausfindig zu machen – handele, habe man als Gemeinde nur der Sicherungspflicht nachkommen können. Alles darüber hinaus liege nicht in der Verantwortung der Gemeinde. Man habe aber noch das Landratsamt des Kyffhäuserkreises verständigt, informierte Manuel Wölbing.