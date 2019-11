Großenehrich. Die 27. landesoffene Rassegeflügelschau wird am Wochenende in Großenehrich ausgetragen.

Geflügelschau in Großenehrich

Der Rassegeflügelzuchtverein Großenehrich und Umgebung veranstaltet am kommenden Wochenende die 27. landesoffene Rassegeflügelschau. 370 Ausstellungstieren werden gezeigt. Angeschlossen ist auch eine Schau des SV der Sussex und Zwergsussex Züchter Thüringen, heißt es in der Ankündigung. Die Rassegeflügelschau findet in der Ausstellungshalle in Großenehrich am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr statt.