Gegen die Angst vorm Helfen

Herzdruckmassage ist anstrengend. Nach drei Minuten pumpt Grit Lange im Takt mit Dummie Anne. Doch der körperliche Einsatz ist die einzige Chance, einen Patienten mit Atemstillstand vielleicht noch einmal ins Leben zurückzuholen, weiß die Lehrerin. Als ehrenamtliche Lehrkraft macht die Sondershäuserin beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) die Leute fit in Erster Hilfe.

Gemeinsam mit Daniela Halecker demonstrierte Grit Lange am Donnerstag unserer Zeitung die neuen europäischen Regeln für Ersthelfer bei der Wiederbelebung. Diese neuen Richtlinien gelten sowohl im DRK-Kyffhäuserkreisverband als auch im DRK Kreisverband Sömmerda-Artern. „Wichtig bleibt vor allem in Corona-Zeiten der Eigenschutz“, sagt Sven Oesterheld, der beim DRK die Ausbildung organisiert. So heißt es jetzt Vorsicht vor Tröpfcheninfektionen. „Findet man eine bewusstlose Person, sollte man nach dem Ansprechen nicht gleich Anfassen sondern schauen, ob sich der Brustkorb noch hebt oder senkt. Der 112-Anruf beim Rettungsdienst ist danach die wichtigste erste Handlung“, erklärt Oesterheld.

Die Herzdruckmassage sollte weiterhin unverzüglich eingeleitet werden. Falls zur Hand, sollte man dem Patient zuvor eine Maske anlegen. Die Mund-zu-Mund-Beatmung ist in Zeiten des Virus ein Risiko. „Sie liegt in der Entscheidung des Helfers“, sagt Oesterheld. Er empfiehlt sie aber auf jeden Fall bei Familienangehörigen oder Leuten, mit denen man täglich zu tun hat. Es würde die Chancen auf Rettung beträchtlich erhöhen, denn nur sechs bis sieben Minuten kann der Betroffene ohne Sauerstoffzufuhr überleben. Der Krankenwagen braucht im Kyffhäuserkreis zwischen 12 und 17 Minuten. „Wenn man in eine solche Situation als Ersthelfer kommt, sind rund 90 Prozent der Menschen Familienangehörige, Freunde oder Arbeitskollegen“, so Oesterheld.

Für die Beatmung, die jeweils nach 30 mal Herzdruckmassage zweimal vorgenommen werden sollte, haben Grit Lange und Daniela Halecker immer eine Maske mit Filter für den Patienten und ein Überraschungs-Ei mit Einweghandschuhen in der Handtasche. „Für 50 Cent gibt es in der Apotheke oder im Internet auch ein sogenanntes Face-Shield. Das ist eine Plastikfolie mit Atemschutz, die man bei der Beatmung über das Gesicht des Betroffenen legen kann“, sagt Halecker und führt es an der Puppe vor.

Die beiden Frauen und Oesterheld versuchen in ihren Kursen „Fit für Erste Hilfe“, die seit dem 16. Mai wieder vom DRK durchgeführt werden können, die Ängste vorm Helfen abzubauen. „Ich sage den Teilnehmern immer, stellen Sie sich vor, es wäre ihr Kind“, sagt Grit Lange. „Unter dem Adrenalin einer solchen Situation, ist man oft zu besonderen Dingen in der Lage. Es kann aber auch zu einer Schocksituation führen. Was gar nicht geht, ist aber nicht zu helfen. Ein Notruf ist das Wichtigste und das Mindeste“, fordert Oesterheld.

Immer wieder gibt es Aufnahmen von unterlassener Hilfeleistung nach Unfällen. Im letzten Tatort aus Stuttgart führte das Ignorieren eines zusammengebrochenen Mannes vor einem Geldautomaten zur Selbstjustiz. Man hatte den Mann für einen Obdachlosen gehalten. Mit einem Präzisionsgewehr erschoss die Freundin die „Schuldigen“. Dem Krimi lag übrigens ein realer Fall aus Essen zugrunde. „Selbst einem Alkoholisierten muss man in einer Notsituation helfen“, sagt Oesterheld, dem bei unterlassener Hilfeleistung „die Halsschlagader schwillt“. „Deshalb sollte man sich damit auseinandersetzen, dass man in eine Situation kommen kann, die schnelle Hilfe erfordert“, findet Oesterheld. „Doch leider gibt es noch keine Pflicht zur regelmäßigen Auffrischung des Wissens nach dem Führerschein“, sagt Daniela Halecker und wirbt für einen Besuch in einem ihrer Kurse. Der kostet nur 30 Euro, kann aber das Leben des Vaters oder der Oma retten.