In der Hofküche des Sondershäuser Schlosses malen Anna (vorn) und Elena Larin am Drachengesicht.

Kyffhäuserkreis. Ganz real statt rein virtuell gibt es am Denkmaltag im Kyffhäuserkreis einiges zu erleben.

Aus Holz und Pappe sowie einer Menge Farbe und Fantasie ließen kleine Kreative in der Hofküche von Schloss Sondershausen am Sonntag mit eigenen Händen einen Drachen entstehen. Als reales Objekt soll das Geschöpf auch über den Tag des offenen Denkmals hinaus Schlossbesucher an fabelhafte Vorstellungswelten erinnern, die immer mit Schlossgeschichten verknüpft sind.