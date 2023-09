Geheimnisvoller Reisebericht aus Schloss Sondershausen

Sondershausen. Geheimnisse des Schlossmuseum enthüllt die Vortragsreihe „Aufgeschlossen“. Am Dienstag, den 12. September, geht es um einen reiselustigen Freiherrn, über den ein Experte aus Polen zu berichten weiß.

Die Vortragsreihe „Aufgeschlossen“ im Schlossmuseum wird am Dienstag, 12. September, fortgesetzt. Waclaw Pagorski von der Adam-Mickiewicz-Universität Posen wird unter dem Titel: „Aus den Beständen des Schlossmuseums Sondershausen: Augustin Freiherr von Mörsperg und die frühneuzeitliche Reisekultur, Fremdwahrnehmung und Mediengeschichte“ ab 18.30 Uhr im Rosa Salon von Schloss Sondershausen referieren.

Was machte ein Malteserritter im ausgehenden 16. Jahrhundert am Hof des lutherisch-evangelischen Herzogs in Königsberg? Wie ist er durch Ostmitteleuropa gereist und wo hat er geschlafen? Warum hat er nach der Reise einen Bericht verfasst und wer konnte den Text lesen? Diese und weitere Fragen werden im Vortrag thematisiert und beantwortet. Mittelpunkt des Vortrags ist der im Schlossmuseum aufbewahrte und immer noch nicht volledierte handschriftliche Reisebericht von Augustin Freiherr von Mörsperg und Beffort. Zu dem Vortrag laden das Schlossmuseum Sondershausen sowie der Geschichts- und Altertumsverein für Sondershausen und Umgebung und der Förderkreis Schloss und Museum ein. Der Eintritt ist frei.