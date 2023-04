Gehofen: Bessere Netzabdeckung auf der Zielgeraden

Gehofen. Neuer Stromanschluss für Funkantenne in Gehofen wurde erfolgreich verlegt. Nun muss die Empfangstechnik installiert werden.

Die Arbeiten für mehr Empfang in Gehofen und im Umland dauern noch an. Ein wichtiger Schritt konnte in dieser Woche aber abgehakt werden: Ein neuer Stromanschluss zur alten Schule, mit dem die Funkantenne auf der ehemaligen Schule mit Strom versorgt werden kann. Die Bauabnahme verlief erfolgreich, verkündete Gehofens Bürgermeister Sebastian Koch (SPD). Noch immer aber fehlt es am Essenziellen – der Empfangstechnik für die künftig bessere Netzabdeckung. Die Technik werde vom Unternehmen „1&1“ in den kommenden Wochen installiert. Einen konkreten Termin konnte Koch nicht nennen. Auch die Gemeinde werde erst mit einem Vorlauf von vier bis sechs Wochen über einen Termin für die letzten Arbeiten informiert. Einen solchen Termin gebe es bislang nicht.

Geht die Funkantenne ans Netz, können sich vor allem Nutzer des D2-Netzes freuen. Gehofen und das angrenzende Umland bildeten bislang einen nahezu weißen Fleck auf der Landkarte, in dessen Umkreis Telefonierende vergeblich die Empfangsbalken auf ihrem Handy suchten. Im Radius von etwa drei Kilometern soll die Installation für Empfang bei mobilen Digitalgeräten sorgen, sagt Koch.