Gehofener treffen sich am 17. April

Gehofen. In einer Woche sprechen die Kommunalpolitiker über den Haushalt und über Vorschläge zur Schöffenwahl.

Am Montag, 17. April, ab 19 Uhr lädt Gehofens Gemeindebürgermeister Sebastian Koch (SPD) ins Feuerwehrgerätehaus ein. Dort findet die nächste Sitzung der kommunalen Vertreter statt. Diesmal steht laut Ankündigung unter anderem eine Diskussion inklusive Beschluss zur Haushaltssatzung der Gemeinde Gehofen für das laufende Jahr an. Auch über den Finanzplan zum Haushalt soll eine Entscheidung fallen. Zudem werden sich die Abgeordneten mit einer Vorschlagsliste zur Schöffenwahl beschäftigen. Schöffen unterstützen hauptamtliche Richter bei Verfahren, in denen mindestens eine Freiheitsstrafe von einem Jahr droht. Die Sitzung ist öffentlich; Zuhörer sind willkommen.