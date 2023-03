Geisterstunde und Konzert in Wiehe

Wiehe. Der Förderverein des Schlosses lädt im März zu zwei interessanten Veranstaltungen ein.

Der Förderverein Schloss Wiehe hat im März zwei interessante Veranstaltungen organisiert. Am Freitag, dem 10. März, lautet das Thema zur Geisterstunde im Gewölbekeller des Schlosses „Werthern Wiehe – Beichlingen, Berührungspunkte in der Geschichte“. Referent ist Lothar Bechler vom Förderverein Schloss Beichlingen. Die Veranstaltung in der Buttstädter Straße 10 beginnt um 19 Uhr.

Am 19. März wird dann um 16 Uhr im Festsaal des Stadtparkes in Wiehe, August-Bebel-Allee 1, zum heiteren Frühlings-Operettenkonzert mit Ensemblemitgliedern der Dresdner Staatsoperette willkommen geheißen. Karten gibt es im Vorverkauf in der Drogerie Kummer in Wiehe, Telefon 034672/65678, informiert Dagmar Dittmer, Vereinsvorsitzende des Fördervereins.