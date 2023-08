Gelbe Banner an den Straßen im Kyffhäuserkreis

Kerstin Fischer über den nahenden Schulbeginn

Nun hängen sie wieder – die gelben Banner, die auf den nahenden Schulbeginn hinweisen: Am kommenden Montag ist es soweit. Kaum zu glauben, dass die Sommerferien schon wieder fast rum sind. Dabei hatten sie doch erst begonnen.

In vielen Familien wird die letzte Ferienwoche darum auch ein bisschen im Zeichen des Schulanfangs stehen. Hefte und Schreibmaterial sind zu besorgen, die Tasche, die am letzten Schultag im hohen Bogen in die Ecke flog, will ausgeräumt und vielleicht auch gesäubert werden. Und bei vielen wird sich auch Freude einschleichen: Auf die Schule und die Freunde, die man endlich wiedersieht und denen es viel zu erzählen gibt.

Damit auch jenen Autofahrern, die keine Kinder (mehr) in der Schule haben, der Start des neuen Schuljahres nicht entgeht, sollen ihnen die auffälligen Spannbänder auf die Sprünge helfen. Sechs Wochen war es ruhig um die Schulen, da hat es mancher mit Tempo 30 zuletzt womöglich nicht mehr ganz so ernst genommen. Mit dem Ende der Ferien nimmt der Verkehr wieder deutlich zu und viele kleine Fußgänger sind unterwegs.