Gelbe Banner erinnern im Kyffhäuserkreis an nahenden Schulstart

Leuchtende Spannbänder an vielbefahrenen Straßen wie hier in Bad Frankenhausen sollen in diesen Tagen die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer und Eltern auf den bevorstehenden Schulbeginn lenken.

Kyffhäuserkreis. Noch eine Woche Ferien – dann geht die Schule wieder los.

„Achtung, Kinder!“ oder „Tempo runter, bitte!“, heißt es in diesen Tagen wieder an den Straßenrändern vor allem der Schulstandorte im Kreis. Die letzte Ferienwoche hat begonnen. Sechs Wochen lang war es ruhig vor den Grund- und weiterführenden Schulen. Nun bereiten sich die Familien auf das neue Schuljahr vor. Die leuchtenden Banner und Spannbänder an vielbefahrenen Bundes- und Landesstraßen, wie hier im Bereich der Grundschule in Bad Frankenhausen, sollen bereits im Vorfeld die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer und der Eltern auf den bevorstehenden Schulbeginn lenken.