Der Bund fördert auch in den kommenden zwei Jahren wieder die Schaffung von Kindergärtenplatzen. Im Kyffhäuserkreis stehen dafür Fördermittel in Höhe von 735.825 Euro zur Verfügung. Um Mittel für den Ausbau oder den Erhalt der Plätze sind 17 Anträge von Kommunen als Träger der Kindertagesstätten eingegangen. Das Volumen beträgt 3,1 Millionen Euro, erläuterte Janine Panse im Jugendhilfeausschuss am Montag. Für die Mittelverteilung wird der Jugendhilfeausschuss eine Prioritätenliste erarbeiten. Bis Ende des Jahres müsse diese eingereicht sein. In einem Arbeitskreis wird die Liste vorbesprochen anhand der eingereichten Anträge. In der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses Ende November soll der Beschluss gefasst werden.