Geld für Kommunalwald

Mit einer Soforthilfe unterstützt das Land waldbesitzende Kommunen. Wegen des trockenen Sommers und des Borkenkäferbefalls hätten Kommunen erhebliche Mehrausgaben für ihre Wälder geleistet, erklärte Innenminister Georg Maier (SPD). „Es ist eine große finanzielle Herausforderung für die Kommunen, wenn sie in ihren Wäldern gegen den Borkenkäfer vorgehen, bruchgefährdete Waldflächen sichern oder die freien Flächen kostenintensiv neu bepflanzen müssen“, so Maier. Rund 10 Millionen Euro überweist das Land noch in dieser Woche an 530 waldbesitzende Gemeinden, kreisfreie Städte und Landkreise. Unterstützt werden Kommunen mit mindestens einem Hektar Wald. Die Förderung beträgt für den ersten Hektar 3000 Euro und für jeden weiteren 100 Euro.



Im Kyffhäuserkreis gibt es Geld für:

Sondershausen (1056,36 Hektar): 108.536,44 Euro Kyffhäuserland (384,31 Hektar): 41.331 Euro Kyffhäuserkreis (180,27 Hektar): 20.927,62 Euro Oberheldrungen (130,62 Hektar): 15.962,30 Euro Stadt An der Schmücke (98,26 Hektar): 12.726 Euro Helbedündorf (93,5 Hektar): 12.250 Euro Oberbösa (74,9 Hektar): 10.395,32 Euro Roßleben-Wiehe (57,5 Hektar): 8650 Euro Bad Frankenhausen (32,7 Hektar): 6177 Euro Topfstedt (30,1 Hektar): 5910,86 Euro Trebra: (29,6 Hektar): 5864 Euro Artern: (29,2 Hektar): 5825,70 Euro Kalbsrieth (16,6 Hektar): 4569 Euro Ebeleben (12,2 Hektar): 4120,20 Euro Greußen (11 Hektar): 4005,10 Euro Holzsußra (9 Hektar): 380,9 Euro Bellstedt (3,27 Hektar): 3227 Euro Freienbessingen (2,68, Hektar): 3168 Euro Westgreußen (1,31 Hektar): 3031 Euro