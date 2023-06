Geldhaus unterstützt Reitsport im Kyffhäuserkreis

Das Reit- und Springturnier in Ringleben bildete wieder den Auftakt für den diesjährigen Kyffhäusersparkassen-Cup.

Kyffhäuserkreis. Kyffhäusersparkassen-Cup 2023 wird auf sechs Reitturnieren ausgetragen. Auftakt vergangenes Wochenende in Ringleben

Frank Blödner vom Reit- und Fahrverein Querfurt und Umgebung hatte auf dem Pferd „Catobria“ am vergangenen Wochenende beim Reit- und Springturnier in Ringleben im Wettbewerb um den Kyffhäusersparkassen-Cup 2023 die Nase vorn, gefolgt von Jens Schmidt vom gastgebenden Sportverein „Diamantene Aue“ auf „Classic Miss“ und „Cavalier“.

Das Ringlebener Reit- und Springturnier war der Auftakt und die erste von insgesamt sechs Stationen des diesjährigen Kyffhäusersparkassen-Cups. Die weiteren Wertungsprüfungen finden auf den Turnieren in Großbrüchter (7. bis 9. Juli), Bellstedt (22./23. Juli), Keula (12./13. August) und Donndorf (19./20. August) statt, ehe am 2./3. September in Heygendorf das Finale ausgetragen wird.

Der Kyffhäusersparkassen-Cup ist eine Serie aus vier Wertungsprüfungen der Klasse L und einer finalen Springprüfung Klasse M. Für die Gesamtwertung müssen mindestens drei Qualifikationen und das Finale geritten werden. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 1000 Euro sowie ein Sonderehrenpreis. Die Kyffhäusersparkasse unterstützt seit Jahren finanziell die Reitvereine bei der Ausrichtung der Turniere und hilft damit den Breitensport im Kyffhäuserkreis zu fördern, heißt es von der Kyffhäusersparkasse. kf