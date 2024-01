Geldspende für Windehäuser Fußballverein

Sondershausen/Windehausen Um den vom Hochwasser betroffenen Fußballverein WSV 77 Windehausen zu unterstützen, hat BSV Eintracht Sondershausen Geld gesammelt in den vergangenen Tagen.

Mit einem Spendenscheck in Höhe von 500 Euro und einem Heißluftgebläse reisten der Präsident von Eintracht Sondershausen Matthias Springer (vorn, 2. von rechts) und Vereinsmitglied Mario Kirchberg in das vom Hochwasser stark betroffenen Windehausen, um den befreundeten Fußballverein WSV 77 Windehausen zu unterstützen. Das Geld stammt aus den Einnahmen von zwei Hallenturnieren. Mehr als zehn Jahre spiele Mannschaften beider Vereine gemeinsam in der Ü-35 Liga. Um bis zum Anstoß im Februar das Vereinsheim in Windehausen wieder herzurichten, braucht es Hilfe. Die fleißigen Helfer um Vereinschef Enrico Hoffmann (vorn, 2. von links) und sein Stellvertreter Christian Hoffmann freuen sich über die Zuwendung.