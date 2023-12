Gemeinderat Helbedündorf spendet Teil seiner Gelder

Helbedündorf Traditionell spenden die Mitglieder des Gemeinderates Helbedündorf einen Teil der Aufwandsentschädigungen, die ihnen im Jahr zustehen. Wer dieses Mal bedacht wird:

Wie in den letzten Jahren üblich haben sich die Mitglieder des Gemeinderates Helbedündorf dazu entschieden, einen Teil ihrer Aufwandsentschädigungen zu spenden. Die Vertreter verzichten dabei auf die Entschädigungsleistungen für ihr ehrenamtliches Engagement als Gemeinderat im letzten Quartal dieses Jahres. Die Summe von rund 900 Euro stockt Bürgermeister Jörg Steinmetz (CDU) nach eigenen Angaben aus persönlichen Mitteln um 500 Euro auf, so dass insgesamt 1400 Euro zusammen gekommen sind. Die werden nun je zur Hälfte an die Jugendhilfesozialstation in Ebeleben und das „For Life“-Hospiz in Mühlhausen verteilt.