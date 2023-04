Pilotprojekt in Sondershausen: Gemeinsam lernen durch Mikrofon und Kamera

Mathias Böttcher, Leiter der Östertal-Regelschule in Sondershausen präsentiert die Möglichkeiten, Migrantenkinder in Vorbereitungsklassen für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) mit digitaler Technik in zwei Räumen gleichzeitig zu unterrichten.

Sondershausen. Die Östertalschule in Sondershausen testet als erste Schule thüringenweit den digitalen Deutsch-Unterricht. So können mehrere Klassen gleichzeitig unterrichtet werden.

Vier Gruppen mit jeweils 15 Kindern und Jugendlichen lernen in zwei getrennten Räumen der Östertal-Regelschule in Sondershausen gemeinsam Deutsch als Zweitsprache. Die Lehrperson steht nur in einem Klassenzimmer direkt vor den Schülern. Im anderen Raum wird der Unterricht digital auf Monitor und Lautsprecher übertragen. Aber auch in der anderen Richtung funktioniert der Austausch. Die Lernenden können per Mikrofon direkt mit dem Lehrpersonal sprechen, das wiederum auf einem Monitor die Schülergruppen im entfernten Zimmer im Auge hat. Auch die Schülerinnen und Schüler sehen sich gegenseitig.

Für zusätzliche Sprach-Klassen fehlt das Personal

„Es ist fast die gleiche Situation, als würde eine Lehrkraft vor einer Klasse mit einer größeren Zahl an Schülern als sonst Unterricht geben“, ist Mathias Böttcher, der Leiter der Östertal-Regelschule von der neuen digitalen Unterrichtsform überzeugt. Angewendet wird sie bislang thüringenweit nur in der Sondershäuser Schule. Gemeinsam haben das Schulamt Nordthüringen, der Kyffhäuserkreis und das Thüringer Bildungsministerium hier den Testunterricht gestartet.

Es soll eine Möglichkeit erprobt werden, schulpflichtigen Kindern aus Flüchtlingsfamilien möglichst effektiv Deutschkenntnisse zu vermitteln. „Im Kyffhäuserkreis leben derzeit 350 schulpflichtige Migrantenkinder“, so Uwe Lippold vom Schulverwaltungsamt. „Die meisten sprechen kein Wort Deutsch.“ „Ohne ein Minimum an Sprachverständnis hat es keinen Sinn, die Kinder und Jugendlichen in regulären Schulklassen zu unterrichten“, stellt Bernd-Uwe Althaus, Leiter des Schulamtes Nordthüringen, klar. „Auf der anderen Seite besteht drei Monate nach ihrer Ankunft Schulpflicht und sie haben dementsprechend auch einen Anspruch auf Beschulung. Um zusätzliche Vorklassen für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache zu unterrichten, fehle aber schlicht und einfach Lehrpersonal.“

Einen Ausweg aus diesem Dilemma soll der digitale Unterricht öffnen. Eine Lehrkraft kann damit gleichzeitig mehrere Klassen betreuen. In den Räumen, in denen sie nicht körperlich anwesend ist, können Studenten, Assistenzkräfte oder Migranten mit pädagogischer Ausbildung, die bestenfalls auch die Sprache der Lernenden sprechen, die Aufsicht gewährleisten. „Wir haben auch die Möglichkeit, dafür speziell Personal anzustellen“, erklärt Martin Kirchner, der als Referent für Migration und Integration beim Schulamt Nordthüringen das Pilotprojekt in Sondershausen mit betreut.

„Der digitale Unterricht gibt uns auch die Möglichkeit, die über viele Schulstandorte verteilten Flüchtlingskinder mit dem Angebot, Deutsch als Zweitsprache zu lernen, zu erreichen“, unterstützt Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD). Schon jetzt nehmen in der Östertal-Schule Kinder aus dem Sondershäuser Scholl-Gymnasium am digitalen Unterricht teil. Es sei denkbar, auch Klassen in anderen Orten über digitale Vernetzung durch Lehrkräfte in Sondershausen beschulen zu lassen, erklärt Stephan Seydenschwanz, der Zuständige für die Informationstechnologie in den Schulen des Kyffhäuserkreises. Die Technik dafür sei an den meisten Schulen verfügbar.