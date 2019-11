Gemeinsam mit Mama im Babygehege tollen

Es ist eine bislang unbekannte Welt, die sich da vor dem kleinen Kater erstreckt, der Geruch von Gras, die wärmenden Sonnenstrahlen auf dem Fell – es ist seine erste Stunde außerhalb des Gepardenhauses im Freizeit- und Erholungspark auf dem Possen. Die ersten Schritte sind noch zögerlich, dann weicht die Vorsicht schnell der Neugier und das gut zwei Monate alte Jungtier folgt der Mutter in das separat angelegte Babygehege.

Gepardenmutter Liza (7 ½ Jahre alt) brachte am 16. und 17. September dieses Jahres zwei Kater zur Welt. Den ersten Auslauf am Mittwochnachmittag darf jedoch nur das um einen Tag jüngere Geschwisterkind genießen. „Der andere Kater hat sich erst am Sonntag das rechte Hinterbein gebrochen und befindet sich leider in Quarantäne“, bedauert Philipp Jahn, Juniorchef des Freizeitparks. Eine Erklärung für die Verletzung hat Jahn nicht. Es muss beim Herumtollen im Tierhaus geschehen sein. Der kleine Patient bewohnt derzeit das Gästezimmer der Jahns und schläft in einer größeren Hundebox. Das Tier wurde in der Mühlhäuser Tierklinik unter anderem auch von Jahns Schwester, Tierärztin Charlotte Jahn, operiert. Die gebrochenen Knochen wurden verschraubt und das Bein eingegipst. Im Gegensatz zum Bruder muss der Patient bewegungsarm gehalten werden. Statt Muttermilch gibt es eine Aufzuchtmilch aus der Schüssel.

Im Sitzen sieht man mehr. Die lange Rückenmähne dient der Tarnung und verschwindet ab der zehnten Woche wieder. Foto: Dirk Bernkopf

Einen Namen haben beide Jungtiere übrigens noch nicht erhalten. „Die bekommen sie erst, wenn sie mir ihre Charaktereigenschaften verraten“, erklärt Philipp Jahn. Eine Trennung von der Mutter soll es frühestens im April oder Mai nächsten Jahres geben. Anschließend werde eines der Tiere in einen belgischen Zoo umziehen. Dort war die Gepardin gedeckt worden und dort befindet sich derzeit auch die zweite Possen-Gepardin Nala (6 ½ Jahre). Auch Liza soll nach ihrer Mutterschaft im Olmen-Zoo im belgischen Balen erneut gedeckt werden. Bei dem verletzten Kater werden noch vor Weihnachten die Metallplatten am verletzten Bein entfernt. Ob er der danach zu seiner Familie zurückkehren kann, ist ungewiss. „Die Gefahr einer neuerlichen Verletzung ist hoch“, befürchtet Jahn.

Die Jungtiere waren bei ihrer Geburt nur meerschweinchengroß und wiegen aktuell 4700 und 4800 Gramm. Ein erwachsener Gepard kommt auf 30 bis 40 Kilogramm. Auffällig bei dem jungen Kater ist seine graue Rückenmähne. „Sie dient seiner Tarnung in der Savanne und fällt ab der zehnten Woche aus“, weiß Jahn zu berichten.

Mama Liza muss die ersten Übungsangriffe des Kleinen ertragen. Foto: Dirk Bernkopf

Als wüsste er von der Wirkung seiner Tarnung, duckt sich der kleine Kater im flachen Gras des Geheges, um im nächsten Moment mit ausgefahrenen krallen die Mama anzuspringen. Die wehrt den Angriff lässig an und kugelt sich im nächsten Moment mit ihrem Jungen gemeinsam auf der Wiese. Sie faucht, er fiepst nur. Als eine Tierpflegerin mit Schüsseln im Gepardenhaus klappert, ist der Ausflug beendet. Der Geruch von Küken und Kaninchen übertrifft den Geruch der „Freiheit“. Liza läuft ins Haus, der Kleine folgt. „Das hat ja gut geklappt“, freut sich Philipp Jahn. Er möchte die Tier jetzt bis Januar möglichst täglich eine Stunde vor der Fütterung, immer von 15 bis 16 Uhr, in das Babygehege lassen. Zaungäste sind willkommen.