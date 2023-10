Geologietour im Sondershäuser Possenwald

Am 14. Oktober geht es mit dem Team der Natura-2000-Station Possen in die Sondershäuser Waldwildnis.

Sondershausen. „Mehr als nur Steine“ heißt das Motto einer geführten Tour.

Die Natura-2000-Station Possen lädt am Samstag, 14. Oktober, zur geologischen Wanderung unter dem Motto „Mehr als nur Steine“ ein. In der Sondershäuser Waldwildnis werden verschiedene Muschelkalkschichten und vorhandene Fossilien laut Mitteilung erkundet. Der Einfluss des Untergrunds auf die Pflanzen werde auch thematisiert. Sammelpunkt ist am Parkplatz gegenüber dem Forstamt Sondershausen, Possenallee 54.

Die Tour startet um 10 Uhr, dauert zirka drei Stunden und ist geeignet für trittsichere Interessierte. Gute körperliche Kondition, geeignetes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind für die Teilnahme erforderlich, heißt es in einer Mitteilung der Natura-2000-Station.

Kontakt per E-Mail an: possen@natura2000-thueringen.de