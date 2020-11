Geopark-Infozentrum Rottleben eröffnet erst 2021

Der erste Eindruck täuscht. Von außen könnte man meinen, das Geopark-Informationszentrum an der Barbarossa-Höhle ist empfangsbereit für die Besucher. Die bauliche Hülle und die Außenanlage sind seit Langem fertig. Jedoch es fehlt das Innenleben. „Das Gestaltungskonzept liegt vor, momentan wird mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet", erklärt Kyffhäuserland-Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU). „Wir hoffen, dass wir bis zum Frühsommer nächsten Jahres fertig werden und dann eröffnen können“, steckt er den neuen zeitlichen Rahmen ab.

Eingeweiht werden sollte das Infozentrum ursprünglich bereits vor einem Jahr. Die Arbeiten am Ausstellungskonzept aber kamen anfangs nur sehr schleppend voran. Angesichts der Verzögerungen trennte sich die Gemeinde Kyffhäuserland, als Bauherr, Ende 2019 schließlich vom damaligen Planungsbüro. Die Designagentur Artistil aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz übernahm den Auftrag, überarbeitete und komplettierte den Entwurf des Vorgängers.

Die Arbeitsfortschritte stärkten zwischenzeitlich die Hoffnung, noch Ende dieses Jahres eröffnen zu können. Dass daraus wieder nichts wird, sei vor allem Corona geschuldet, betont Hoffmann.

Gremiumssitzungen, aber vor allem viele Abstimmungstermine konnten nicht stattfinden, so dass weitere Verzögerungen hinzukamen. „Die Agentur leistet eine super Arbeit. Doch im Hinblick auf die Auswirkungen der Pandemie ist auch sie machtlos“, sagt der Bürgermeister.

Er bleibt zuversichtlich, bezeichnet das jetzt erarbeitete Ausstellungskonzept als eine „runde Sache“. Eine Einschätzung, die der Fachbeirat des Vereins Geopark Kyffhäuser und der Werkausschuss des Eigenbetriebes Barbarossahöhle teilen. Die Inhalte haben einen klaren Bezug zum Geopark und zu allem, was in der Region bedeutsam ist. „14 Stationen werden wir in dem Gebäude einrichten, um Gesteinsarten zu erklären, Geotope vorzustellen, Archäologie zu vermitteln und vieles mehr“, erzählt Karsten Ullmann, Inhaber von Artistil. Seine Agentur hat sich auf Tourismusmarketing spezialisiert, ist unter anderem für Naturparke und Biosphärenreservate tätig. Die Texte für die Stationen verfasst Julia Hornickel vom Planungsbüro Landidee.

Mit Stichworten wie Höhlenkino und Sagenecke schüren die Macher des Infozentrums die Neugier auf das, was später einmal zu sehen sein wird. Ein besonderer Hingucker soll die begehbare Bodenkarte werden, quasi das Herzstück der Ausstellung. Geologisch interessante Ausflugsziele der Gegend, sogenannte Top-Geotope, sind darin verortet.

„Die Ausschreibung für die Bodenkarte läuft gerade“, schildert Ullmann den derzeitigen Arbeitsstand. Andere Ausschreibungen, beispielsweise für Tischlerarbeiten, Dioramen und Ausstellungstechnik wie Touchscreen-Monitore, sollen in Kürze folgen.

Bürgermeister Hoffmann will noch vor dem Winter „ein vernünftiges Paket schnüren", damit die Arbeiten weitergehen. Mit dem Fördermittelgeber habe man die zeitliche Verschiebung klären können, bekräftigt er. Die Gesamtinvestition für das Geopark-Informationszentrum, den Spielplatz Geo-Erlebnislandschaft und den Außenbereich bis zur Barbarossahöhle liegt bei rund 2,6 Millionen Euro. Die Förderhöhe beträgt fast 90 Prozent..