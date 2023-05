Geprüftes Siegel für Stadtinformation Sondershausen

Foto: Henning Most

Sondershausen. Wie die Sondershäuser Stadtinformation beim Qualitätscheck des Deutschen Tourismusverbands abgeschnitten hat.

Die Stadtinformation Sondershausen hat den Qualitätscheck des Deutschen Tourismusverbandes bestanden und darf nun auch das rote Hinweisschild mit dem charakteristischen „i“ tragen. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit. Aktuell tragen rund 40 Tourist-Informationen die begehrte i-Marke und nehmen Reisende und Gäste modern und digital in Empfang. Geprüft werde zunächst, ob die Tourist-Information die 14 Mindestkriterien erfüllt. Hierzu zählen beispielsweise die Ausschilderung auf Zufahrtswegen, die Qualifizierung des Personals und der gebotene Service. Sind diese Grundvoraussetzungen erfüllt, erfolgt ein umfassender Qualitätscheck vor Ort.

Besonders gefallen haben soll den Prüfern in der Stadtinformation Sondershausen das Erscheinungsbild, der räumlichen Innenausstattung. Hier konnte die volle Punktzahl erreicht werden. Gelobt wurde die Kombination der historischen Räume des sanierten Rathauses in Verbindung mit neuen, funktionalen und modernen Möbeln und den digitalen Erlebnisstationen. Auch die Beratung und der Service am Counter wurde mit 22 von 24 Punkten mit sehr gut bewertet. Die Stadtinformation Sondershausen darf nun drei Jahre lang mit der i-Marke werben.