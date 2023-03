Gerätehaus in Bretleben kommt in die Kur

Im Mehrzwecksaal in Oldisleben kommt der Stadtrat der Stadt An der Schmücke am 9. März zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Bretleben. Umbauarbeiten sind in Bretleben geplant. Der Vergabebeschluss auf Tagesordnung der Stadtratssitzung am Donnerstag.

Das veraltete Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bretleben kommt nun endlich in die Kur. Auf seiner Sitzung am kommenden Donnerstag (9. März) um 19 Uhr im Mehrzwecksaal in Oldisleben will der Stadtrat der Stadt An der Schmücke die Vergabe der geplanten Bauleistungen zum Umbau des Feuerwehrgerätehauses beschließen. Die Feuerwehrunfallkasse hatte bemängelt, dass für die Einsatzkräfte keine separaten Umkleideräume vorhanden sind und auch das Fehlen eines entsprechenden Lagerraums moniert. Die bisherige Fahrzeughalle soll nun in Trockenbauweise in die Bereiche Umkleide, Lager und Fahrzeughalle unterteilt werden. Elektro- und Heizungsanlage sollen bei der Gelegenheit ebenfalls gleich mit umgebaut und erweitert werden. kf