Gericht schenkt „ehrlichstem Mandanten“ keinen Glauben

Kyffhäuserkreis. Ein 29-Jähriger muss sich wegen verbotenen Rennens und Fahrens ohne Führerschein am Sondershäuser Amtsgericht verantworten.

Ein minimales Grinsen konnte sich Richter Gerald Fierenz nicht verkneifen – wie oft musste er wohl schon zuvor Beteuerungen von Verteidigern mit anhören, dass deren Mandanten eigentlich von einem ganz ordentlichen Schlag seien. Auch diesmal eröffnete der Rechtsanwalt, dass hier auf der Anklagebank sein „ehrlichster Mandant“ sitze. Dennoch schenkte das Gericht den Aussagen und Tatsachenbeschreibungen der beiden Polizeibeamten, die als Zeugen geladen waren, mehr Vertrauen.

Ellenlanger Auszug aus dem Bundeszentralregister

Der Beschuldigte ist Vater von fünf Kindern und sitzt momentan eine Freiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt ab. Die „freie“ Zeit nutzt er jetzt dafür, seinen Hauptschulabschluss nachzuholen, was dem Richter positiv auffiel. Weniger erfreulich sei hingegen der Bundeszentralregisterauszug, der aufgrund seiner Länge nicht vor Ort verlesen, sondern den Beteiligten in Kopie zum Selbststudium ausgeteilt wurde. Unter anderem Diebstahl, Hehlerei, gemeinschaftlicher Betrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Pflichtversicherung, Straßenverkehrsgefährdung und schwerer Diebstahl hat der heute 29-Jährige auf dem Kerbholz.

Dieses Mal hatte er sich erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zudem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu verantworten. Die Polizisten wollen ihn im Juni des vergangenen Jahres als Fahrer seines Autos in einer Stadt im Kyffhäuserkreis erkannt haben. Sie wendeten den Streifenwagen und folgten ihm. Die Aufforderungen zum Anhalten soll der junge Mann, gegen den zu dieser Zeit auch ein Haftbefehl vorlag, missachtet haben. Stattdessen habe er Gas gegeben und sei mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. An einem Waldrand endete die Verfolgungsjagd, bei der die Polizei den Kürzeren gezogen hatte.

Dabei sei er es gar nicht gewesen, der das Auto gefahren habe, sondern sein Kumpel, verteidigte sich der Angeklagte. Er selbst habe das Auto lediglich vom Hof gerückt – so weit zeigte er sich geständig. Dann sei aber der Bekannte gekommen und gemeinsam sei man zum Supermarkt gefahren, um einzukaufen. Als schließlich die Polizei dem Auto gefolgt wäre, hätte der Kumpel den Freund auf der Flucht aus dem Auto geworfen. Er habe dann zu Fuß den Heimweg antreten müssen. Eine Adresse von dem besagten Kumpel konnte er jedoch auch nicht nennen.

Die Polizeibeamten ließen jedoch für das Gericht keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte selbst am Steuer gesessen hatte. Seine Freiheitsstrafe verlängert sich nun – sollte das Urteil rechtskräftig werden – um weitere sechs Monate, zudem gibt es ein Jahr Führerscheinsperre. Immerhin bleibt so mehr Zeit für die Erlangung des Schulabschlusses. Die Staatsanwaltschaft hatte gar zehn Monate gefordert.